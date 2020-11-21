الفيشاوي يضرب محمد رمضان ويسقطه أرضًا.. شاهد

ياسمين عبد العظيم - طرح الفنان أحمد الفيشاوي البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة “نمبر 2” والذي يعود بها للغناء من جديد بعد فترة طويلة من الانقطاع.

أغنية “نمبر 2” للفيشاوي صممت بطريقة الرسوم المتحركة، ويظهر الفيشاوي في الأغنية وهو يضرب شخص اسمر اللون يسوق سيارة فيراري ويطرحه أرضاً.

وفي لقطات متتالية، يستعرض الفيشاوي مضايقته لمحمد رمضان بطرق مختلفة، من بينها وهو يركب "توك توك" أمام سيارة رمضان الفارهة، وفي لقطة أخرى وهو يخنقه بذراعه، ليختتم البرومو بجلوس الفيشاوي على العرش بعد هزيمته لرمضان الملقب بـ"نمبر وان".