استعدادات لافتتاح فعاليات معرض شبوة للكتاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020 الخليج 365 - شبوة يستعد مكتب الثقافة بمحافظة شبوة ،لافتتاح فعاليات معرض شبوة للكتاب للسنة الثانية على التوالي وذلك خلال الفترة من 22 وحتى الـ 29 من نوفمبر الجاري برعاية مصنع مياه حبان.

واوضح مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة محمد الاحمدي ، بان ست من كبريات دور النشر في اليمن ومصر ستشارك في المعرض باكثر من الفين وستمائة عنوان في شتى مناحي المعارف والعلوم..مشيراً الى اهمية المعرض ودوره في تعزيز الحراك الثقافي بالمحافظة..لافتاً الى حزمة من الانشطة الثقافية المصاحبة لفعاليات المعرض.

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