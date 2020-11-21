‏الارياني: تصنيف مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب مطلب رسمي وشعبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام معمر الارياني ان تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب مطلب رسمي وشعبي، وهو أولى خطوات حل الازمة اليمنية، بعد ان أكدت التجارب والأحداث ان استقرار اليمن مرهون بالقضاء على هذه الجماعة العنصرية الإرهابية.



واوضح ‏ان اصوات كافة اليمنيين ترتفع اليوم للمطالبة بإعلان الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الإساس باعتباره أمرا ملحا وضروريا، والتحذير من كون التساهل معها ستكون نتائجه وخيمة ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة والعالم.

‏واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي عابر للحدود لا ينتمي لليمن بل لإيران الخمينية، وارهابه لن يتوقف عند حدود اليمن بل سيطال المنطقة وسيتضرر منه العالم اجمع ما لم يتم تصنيفه ضمن قوائم الإرهاب.

لافتا إلى ان ممارسات مليشيا الحوثي أكدت انها إرهابية الفكر والسلوك والممارسات والشعارات ولا تختلف في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عن تنظيمي "القاعدة، داعش"، وانها والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

‏واكد الارياني ان استمرار الصمت الدولي على جرائم مليشيا الحوثي سيطيل معاناة اليمنيين ويجعل اليمن مرتعا للارهاب ومصدرا لنشره في المنطقة والعالم، فمن غير المنطقي استمرار التجاهل لإرهاب منظم يفتك ب 30 مليون يمني ويهدد امن الطاقة وخطوط الملاحة في اهم الممرات الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، تلبية لدعوات اليمنيين الذين ذاقوا الويلات جراء جرائمها وانتهاكاتها، والتزاما بمسئولياته القانونية في حماية حقوق الانسان وحفظ الأمن والسلم الدوليين.