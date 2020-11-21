هادي يطلع على سير العمليات العسكرية في مارب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس جمهورية اتصالين هاتفيين بوزير الدفاع الفريق ركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير بن عزيز للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات.



وشدد الرئيس على الالتزام بالخطط العسكرية في مسارح العمليات وتحديثها وفق للمستجدات وبما يمكن من القضاء على ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشاد ببسالة وتضحيات ابطال الجيش الوطني والمقاومة الوطنية في مختلف جبهات العزة والكرامة وهو يدافعون ويلقنون الميليشيات دروسا قاسية.. مؤكدا ان النصر حليف القوى الجمهورية مهما كانت التضحيات وان اليمن لن يعود لعصور الإمامة.

وحمل الرئيس وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان نقل تحياته الى ابطال الجيش الوطني، وعبر رئيس الجمهورية، عن تقديره لدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في استعادة الدولة ودعم المناطق المحررة.

وكان وزير الدفاع ورئيس الأركان تطرقا الى مستجدات الأوضاع في الجبهات والبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم واسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدا ان معنويات ابطال الجيش الوطني مرتفعة وعلى اتم الاستعداد لتنفيذ الأوامر العملياتية بما يؤدي الى القضاء على ا لميليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

واعربا عن تقديرهما لاهتمام ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية لمستجدات الأوضاع في الجبهات.