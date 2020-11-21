شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي ترتكب اكثر من 24 ألف انتهاك بحق أطفال أمانة العاصمة خلال عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء ، ان مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً ارتكبت 24 الفا و488 انتهاكاً ضد أطفال أمانة العاصمة صنعاء خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020م.



واوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري ،ان انتهاكات المليشيا بحق الاطفال شملت حالات قتل واختطافات واعتداء جسدي وتجنيد اجباري ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية..داعياً المجتمع الدولي ومنظماته إلى الوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من الانتهاكات وفي مقدمتها عمليات التجنيد الاجباري.

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