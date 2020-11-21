لقاء موسعا لخطباء ومرشدي مدينة مأرب لتعزيز رسالة المسجد في اللحمة المجتمعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم لقاء موسعا للخطباء والمرشدين بمدينة مأرب، تحت شعار "ولا تفرقوا" نظمه مكتب الاوقاف والارشاد بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة تنمية الشباب الاجتماعية.



كرس اللقاء الذي افتتحه مدير مكتب الاوقاف بالمحافظة حسن القبيسي لمناقشة تعزيز دور رسالة المسجد من خلال الخطباء والمرشدين في اللحمة المجتمعية وحشد الطاقات وتعزيز المفاهيم الوطنية والوسطية والاعتدال وتوضيح الافكار الظالة التي تسعى الى التغرير بالشباب والاطفال تحت مسمى الدين من قبل جماعات الحوثي وفكرها الفارسي الاثنا عشري الايراني والجماعات المتطرفة الاخرى.

وقد اشار القبيسي إلى أن هذا اللقاء جاء في مرحلة حاسة وهامة تشهدها اليمن احوج ما يكون فيها المجتمع إلى جمع الكلمة ورص الصفوف لإستنهاض الهمم وحشد الطاقات للدفاع عن الوطن وثورته وجمهوريته ومساندة القيادة السياسية الشرعية، والعمل على استعادة الدولة وانهاء الانقلاب واقامة اليمن الاتحادي الذي يضمن المواطنة للجميع، ومواجهة المفاهيم الدينية المغلوطة التي تنشرها جماعات متطرفة كالمليشيا الحوثي وما فيها من خزعبلات منسوبة الى الدين كالاصطفاء والحق في حكم الناس واستعبادهم واستباحة اموالهم من قبل اسرة معينة.