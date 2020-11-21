اطلاق برنامج "مهاراتي بيدي" لتحسين سبل عيش الايتام بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرامج التدريبية لمشروع مهارتي بيدي (النسخة الثانية) لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب .



واطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة على خطط ومنهجية التدريب المتبعة لتنفيذ الدورات المهنية، بما من شأنه الأهداف المرسومة للمشروع، مستمعا من إدارة المشروع إلى آلية ومراحل تنفيذ البرامج التدريبية.

وتشمل البرامج التدريبية دورات في مجالات "الخياطة والتطريز، والكوافير، والتمديدات الكهربائية، وصناعة المعجنات، وصيانة الجوالات، إلى جانب البيطرة، والثروة الحيوانية والزراعية".

ويأتي مشروع مهارتي "النسخة الثانية" في إطار مشاريع الإنعاش المبكر، ويستهدف 500 مستفيد من الأيتام ومعيلات الأيتام، 60 % منهم من النازحين، وذلك من خلال برامج مهنية تنتهي بصرف منح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة.