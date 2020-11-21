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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدفعية الجيش الوطني تستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية شرق الحزم بينهم عناصر إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استهدفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم السبت، اجتماعاً لقيادات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، جنوب شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، سقوط عدد من القيادات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما شوهدت عربات المليشيا وهي تنقل عدد من الجرحى وسط حراسة مشددة.
وفي السياق، شهدت جبهة الأقشع، معارك استمرت لأكثر من 4 ساعات تمكن خلالها أبطال جيشنا الوطني من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.
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