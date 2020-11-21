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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استكمال تحضيرات انعقاد المؤتمر العلمي "شبوة تاريخ وحضارة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تحتضن مدينة عتق بمحافظة شبوة، يومي 24 و25 من نوفمبر الجاري، المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "شبوة تاريخ وحضارة"، اينظمه مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر بالتعاون مع كلية التربية ومكتب الثقافة في شبوة.
وأكد مدير المركز الدكتور محمود السالمي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، استكمال كافة التحضيرات العلمية والفنية الخاصة بانعقاد المؤتمر الذي سيناقش 24 بحثا علميا لكوكبة من الأساتذة والأكاديميين في جامعات عدن وأبين وحضرموت وعدد من الباحثين والمهتمين بمحافظة شبوة ودورها في مختلف الجوانب خلال مراحل التاريخ.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز الأثر الحضاري والأثري والتراثي الخصب لمحافظة شبوة التي تمثل انموذجا مشرفا ومشرقا في تاريخ اليمن القديم والمعاصر.
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