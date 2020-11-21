فتح يشيد بجهود مركز الملك سلمان في تمويل برامج دعم سبل العيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، بتمويل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية مشاريع دعم سبل العيش بقيمة تجاوزت 174 مليون دولار، في عدد من المحافظات ويستفيد منها قرابة 22.5 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية.



وأكد فتح أن هذه المشاريع تعمل على انعاش الاقتصاد وتساهم الى حد كبير في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين في عدة محافظات، موضحاَ بأن المركز كان سباقاً في تمويل مشاريع دعم سبل العيش التي يتم تنفيذها باليمن عبر المركز او عبر الشركاء الدوليين والمحليين وأثبتت فعاليتها ونتائجها الملموسة على الواقع.

وأشار الى أن الحكومة عملت وبالتنسيق مع المركز على مشاريع دعم سبل العيش والتعافي الاقتصادي، والتي تعد خطوة هامة وخاصة في المحافظات المحررة، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة، مع استمرار الاغاثة العاجلة للمحافظات غير المحررة.

وشدد وزير الادارة المحلية على أهمية قيام المانحين بتمويل وتنفيذ مشاريع دعم سبل العيش وتعزيز الاستقرار.