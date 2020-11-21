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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة الخبير المصري الدكتور محمد الحداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وأصدق المواساة للشعب المصري الشقيق في وفاة الخبير المصري الدكتور محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية والرئيس التنفيذي للمجلس العربي لحكماء النقل والتجارة البحرية.
ووصف محافظ حضرموت رحيل الخبير الحداد بالخسارة على الأمة العربية، التي فقدت برحيله كادراً وخبيراً كبيراً في مجال التنمية والاقتصاد بشكل عام والنقل والتجارة البحرية عل وجه الخصوص.
وثمّن المحافظ البحسني، جهود الخبير المصري الدكتور محمد الحداد، في تقديم المشورة للسلطة المحلية بالمحافظة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والنظرة المستقبلية لانتشال واقع الكهرباء وتطوير ميناء المكلا، واستجابته لطلب السلطة المحلية وتحمّله عناء السفر الى حضرموت للاجتماع بالجهات ذات العلاقة بالمحافظة لبحث سبل تطوير الواقع الاقتصادي والتنموي.
وأضاف المحافظ البحسني "لقد قدّم الخبير المصري الحدّاد مسيرة طويلة، قضاها في خدمة وتطوير الاقتصاد في مصر وعدد من الدول العربية، وبهذا المصاب الأليم أتقدم بإسمي شخصياً ونيابة عن قيادة السلطة المحلية بحضرموت بخالص التعازي الى أسرته وذويه، والى الشعب المصري الشقيق، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون".
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