شكرا لبحثكم عن خبر لليوم الثالث على التوالي.. فريق المسح الشامل لشجرة البن ومصادر المياه يقوم بعمله بهمة ونشاط مستمر في يهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يهر/خاص

تواصل فرق المسح الميداني الشامل لشجرة البن ومسح مصادر مياه الري بمديرية يهر تواصل عملها لليوم الثالث على التوالي في مختلف مواقع زراعة البن في مديرية ي يهر حيث أنطلق المساحون والمشرفوف صباح هذا اليوم السبت ٢١ نوفمبر 2020م الى المواقع المستهدفة في كل من وديان مديرية يهر بموجب خطة عمل المسح.

وانطلقت الفرق التي تقع على عاتقها عملية المسح الميداني الشامل لأشجار البن ومياه الري وتحت إشراف مباشر بمتابعة سير المهام بدقة متناهية ومساعدة المساحين في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه اعمالهم والعملية مستمرة على قدم وساق والجميع يؤدي دوره بهمة ونشاط دون كلل .