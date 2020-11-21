شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عبوة ناسفة بسيارة مواطن في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ شبوة

انفجرت عبوة ناسفة في سيارة أحد المواطنين بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد.



وذكرت مصادر محلية، أن الانفجار تسبب في احتراق السيارة بالكامل، ولم تلحق أي أضرار بشرية جراء الانفجار.

ولم يعرف بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار في المحافظة التي تسيطر عليها قوات موالية لحزب الإصلاح.