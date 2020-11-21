- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عبوة ناسفة بسيارة مواطن في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ شبوة
انفجرت عبوة ناسفة في سيارة أحد المواطنين بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد.
وذكرت مصادر محلية، أن الانفجار تسبب في احتراق السيارة بالكامل، ولم تلحق أي أضرار بشرية جراء الانفجار.
ولم يعرف بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار في المحافظة التي تسيطر عليها قوات موالية لحزب الإصلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة بسيارة مواطن في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.