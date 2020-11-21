توقعات بتطور منخفض جوي إلى عاصفة إعصارية تتجه نحو سقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ حضرموت
أكدت غرفة أرصاد حضرموت، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تسجيل 3 حالات مدارية في بحر العرب اعتبرتها حادثة نادرة تسمى بظاهرة (الفوجي واهارا).
وذكرت الغرفة، في بيان لها، أن 24 ساعة تفصلنا عن تطور المنخفض المداري إلى عاصفة إعصارية بسرعة رياح قد تقارب اقصى هبات 40 عقدة قد يطلق عليه اسم (قاتي).
ولفتت إلى أن مسار الحالة المدارية نحو سقطرى مباشرة ثم الانحراف بين أرخبيل سقطرى وراس عصير ثم بوصاصو بالصومال محملة بأمطار غزيرة جدا واضطراب شديد في البحر امتداداً لخليج عدن وعلى بعد 15 ميلاً بحرياً من ساحل حضرموت.
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