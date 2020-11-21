شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، سلسلة غارات على تجمعات ومواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مواقع وتجمعات حوثية في مديريات صرواح ومدغل ومجزر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي. وتشهد جبهات المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.

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