3 حالات مدارية - أرصاد حضرموت: توقعات بتطور منخفض جوي إلى عاصفة إعصاريه تتجه نحو سقطرى

أعلنت غرفة أرصاد حضرموت، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات مدارية في بحر العرب اعتبرتها حادثة نادرة تسمى بظاهرة (الفوجي واهارا).



وقالت الغرفة في بيان لها إن 24 ساعة تفصلنا عن تطور المنخفض المداري الى عاصفة إعصاريه بسرعة رياح قد تقارب اقصى هبات 40 عقدة قد يطلق عليه اسم (قاتي).



وأشارت إلى أن مسار الحالة المدارية نحو سقطرى مباشرة ثم الانحراف بين ارخبيل سقطرى وراس عصير ثم بوصاصو بالصومال محمله بأمطار غزيرة جدا واضطراب شديد في البحر امتدادا لخليج عدن وعلى بعد 15 ميل بحري من ساحل حضرموت



ونبهت إلى خطورة الإبحار وسط الأمواج التي ستتراوح بين 3.5 الى 4.5 متر بين ارخبيل سقطرى ومياه خليج عدن بالقرب من الصومال وقد تصل 5 متر قرب راس عصير .



وبحسب البيان: كما كان متوقعا فالحالة المدارية لم تضرب اليمن بشكل مباشر نتيجة لتأخير في النزول الجبهي البارد شمال جزيرة العرب وتواجد مرتفع جوي فوق أجواء بلادنا ستتأثر اجزاء من محافظات البلاد الشرقية والوسطى لتأثيرات غير مباشرة ومحدودة بأمطار متفرقة على بعض المناطق مع خطورة الابحار على بعد 10 ميل بحري من السواحل الجنوبية نتيجة للعواصف للماطرة والرياح والامواج.



وأشار إلى أن الحدث الأبرز الآن هو رصد منخفض مداري اخر متعمق جنوب غرب بحر العرب اضافة لاضطراب مداري ثالث وسط جنوب بحر العرب لا يشكلون خطورة عموما.



من جهته، دعا وزير الثروة السمكية "فهد كفاين" الهيئات العامة للمصايد السمكية إلى تفعيل غرف العمليات ومتابعة الحالة المدارية المتفاعلة حاليا في بحر العرب والمتوقع تطورها لعاصفة مدارية تقترب من محافظة أرخبيل سقطرى والمحافظات الشرقية خلال الساعات القادمة.

