تعز.. احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق "هيجة العبد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ تعز

تواصلت الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإصلاح طريق "هيجة العبد"، الرابط بين محافظات، عدن ولحج وتعز.



ونفذ عدد من طلاب وطالبات مدارس مديرية "المقاطرة"، المجاورة لطريق "هيجة العبد"، وقفة احتجاجية طالبوا فيها حكومة الشرعية بسرعة إصلاح الطريق.

الطلاب المحتجون رفعوا شعارات تندد بصمت الحكومة، وإهمالها هذا "الطريق"، مطالبين إياها بسرعة إصلاحه وإنقاذهم من هذه الكارثة، وإيقاف حالات الحوادث اليومية التي يشهدها الطريق.

وكان حادث مروري قد أدى إلى قطع الخط، حيث قالت مصادر محلية إن الطريق انقطع مؤخرا بسبب انقلاب شاحنة تحمل بضائع في منتصف الطريق، وهو ما حال دون قدرة المسافرين على إكمال السفر والتنقل بين تعز ولحج.

والفترة الماضية، نفذ العشرات من أبناء مدينة تعز وقفة احتجاجية في نقيل "هيجة العبد"، لمطالبة الحكومة الشرعية بسرعة إنقاذ طريق "الهيجة" وإعادة تأهيله.

وندد المحتجون بتخاذل السلطة المحلية في محافظة تعز، وعدم القيام بمسؤولياتها تجاه طريق "هيجة العبد"، شريان المدينة الوحيد.

واستنكروا تقاعس الحكومة الشرعية عن ترميم الطريق، الذي يعد المنفذ الوحيد للمحافظة مع محافظتي لحج والعاصمة المؤقتة (عدن).

وعادة ما يؤدي تساقط الصخور إلى توقف أو إعاقة مرور السيارات والمركبات في الطريق، خاصة مع موسم الأمطار.