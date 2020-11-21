مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات بشرية إلى جبهات الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

دفعت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، تعزيزات بشرية اليوم السبت 21 نوفمبر/ تشرين الأول 2020م، نحو جبهات شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).



وقال شهود عيان إن مركبات تقل عناصر تابعة لمليشيا الحوثي شوهدت بعد أن غادرت مدينة إب عاصمة المحافظة عبر خط (إب- الفاخر)، واتجهت نحو جبهات شمال غربي الضالع التي تشهد تجدد في المعارك ما بين الفينة والأخرى.

ووفق الشهود، استقدمت المليشيا صباح السبت، العشرات من عناصرها المسلحة ودفعت بها لتعزيز صفوفها في جبهتي المشاريح وبتار على تخوم معسكر الجب الاستراتيجي، وقطاع الفاخر، على الحدود الغربية لمديريتي قعطبة والحُشا.