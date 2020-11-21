الفلكي الشوافي يحذر من اضطراب مداري ويتوقع مؤشرات الطقس لـ3 ايام قادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

حذر الفلكي عدنان الشوافي اليوم من منخفض جوي قادم، يبدأ تأثيره على بعض السواحل اليمنية اليوم السبت.



وتوقع الفلكي عدنان الشوافي أن يتاثر ارخبيل سقطرى بالاضطراب المداري/منطقة ضغط منخفض غرب بحر العرب من يوم غدا السبت والذي يجلب أمطار متفاوتة الشدة تصل الى غزيرة وشديدة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة، وقد تصل امطار متفاوتة الشدة الى أجزاء من السواحل الشرقية.

وطالب الفلكي الشوافي المواطنين بتوخي الحذر من مخاطر الأمطار وما يرافقها من رياح وبرق وسيول وتدني الرؤية الافقية،

وحذر الفلكي اليمني الصيادين في غرب بحر العرب وخليج عدن من عدم المغامرة لاضطراب الموج وسوء الاحوال الجوية.

وأشار الشوافي إلى استمرار الأجواء الباردة وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والاحواض الجبلية الداخلية خلال الثلاث الأيام المقبلة.. داعياً الجميع إلى توخي الحذر.