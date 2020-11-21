مقتل 5 حوثيين بغارات للتحالف شرقي اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف قُتل خمسة من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت 21 نوفمبر 2020م، إثر غارات مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات لها بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وذكرت أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شن 4 غارات تركزت على مواقع وتعزيزات حوثية في بير المرازيق في خب والشعف وغارة على اللبنات بمديرية الحزم. واشارت المصادر أن إحدى الغارات استهدفت طقماً للميليشيا شرق الحزم ما أسفر عن مصرع خمسة من مسلحي الحوثي. ولفتت المصادر إلى أن القتلى هم "أحمد القرع - شايف بن حلسه - صالح علي خيران - صادق الأحمر بن شمله- نجل الصليحي" وجميعهم من مسلحي الميليشيا المنتمين لمديرية المصلوب

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