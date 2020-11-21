استشهاد وإصابة مدنيين بانفجار لغم حوثي في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف استشهد مدني وأصيب آخرون، السبت 12 نوفمبر 2020م، إثر انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق عاصمة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية إن المواطن "مبخوت محمد صالح القح" استشهد وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في الطريق العام شرق مدينة الحزم. وأشارت المصادر أن "مبخوت محمد القح" لقي حتفه إثر انفجار اللغم الحوثي أثناء مروره بسيارته من المكان. وخلفت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في الطرق العامة والصحارى مديريات المحافظة مئات الضحايا من المدنيين خلال الأربع السنوات الماضية.

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