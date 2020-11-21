إصابة امرأة وطفل برصاص راجع في إب

أصيب طفل و امرأة برصاص راجع، في محافظة إب وسط اليمن، في ظل تصاعد أعداد ضحايا الرصاص الراجع في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن الطفل(عبد أحمد مرعي) من أبناء قرية (محادب)، أصيب برصاص راجع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف أطلقه مسلحون حوثيون أثناء تشييع قتلى لهم في منطقة عيّاد غرب مدينة إب.



وأضافت المصادر أن الطفل أصيب أثناء عودته من المدرسة، وجرى نقله لمستشفى جبلة للعلاج.



وفي مدينة جبلة ( جنوب غرب)، أصيبت امرأة تدعى "م ع أ" برصاص راجع أثناء تواجدها في سطح منزلها.



وشهدت محافظة إب، خلال السنوات الخمس الأخيرة، تزايداً في ضحايا الرصاص الراجع تعود أسباب غالبيتها إلى رصاص تشييع قتلى الحوثيين ورصاص الأعراس.



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