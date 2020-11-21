شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع توزيع 5 الف طن من التمور في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ مشروع توزيع 5,000 طن من التمور في 12 محافظة يمنية.



وسيتم بموجب الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض، توزيع التمور في محافظات أبين، والحديدة، وعمران، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وشبوة، وتعز، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، والتي يستفيد منها 3 ملايين و750 ألف شخص.

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