"توب أرب فرع فوة" يختتم أمستي استثمر نفسك" و"كيف أصبح كاتبا بارعا؟" بالمكلا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

اختتم معهد توب أرب فرع فوة، أمسيتين تدريبيتين بعنوان استثمر نفسك و"كيف أصبح كاتبا بارعا، مع المدربين عبدالله الرويعي، وعبدالله الشادلي، يوم الخميس بالمكلا.



واستفاد من الأمسية التي قدمها المدربين، قرابة 30 متدرب ومتدربة، تلقوا خلالهما العديد من المهارات النوعية في هذا الجانب.

وتطرقت أمسية المدرب الرويعي إلى أهمية استثمار إمكانيات الشخص، وبنائها وصقل قدراتها.

فيما سلط المدرب الشادلي، محاور أمسيته إلى تنمية مهارات الكاتب، وما يجب أن يتحراه الصحافي في كتابة مواضيعه.

وفي ختام الامسيتين، قدم معهد توب أرب شهادة شكر للمدربين نظير جهودهم في إنجاح الأمسيتين.