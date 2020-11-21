نشطاء: النخبة الحضرمية هي حضرمية ولأجل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال محسن سالم نصير، رئيس لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت إن وزير الخارجية محمد الحضرمي قدم اهانة للشرعية وليس للحضارم باتهام النخبة بالمليشيا.



كما علق محمد فلوقة من كندا في مداخلة على قناة حضرموت عن النخبة الحضرمية وحديث وزير الخارجية ووصفها بالمليشيات ، وقد تطرق عن مفهوم الشرعية وذلك من خلال النظريات السياسية في شرعية النخبة الحضرمية.

وأكد فلوقة أن النخبة الحضرمية هي حضرمية ولأجل حضرموت أما من ناحية العلوم السياسية، فالشرعية تنقسم إلى قسمين، شرعية قانونية دستورية ، أو شرعية شعبية أو كما يسمى بالتفويض الشعبي فقد اكتسبت النخبة الحضرمية الشرعيتين فالأولى من الرئيس هادي أما عن الشعبية فهو موجود في الشارع الحضرمي وأكبر دليل على التفويض الشعبي الذي اكتسبته بجدارة فأي مساس بالنخبة الحضرمية هو المساس بالأرض والإنسانية.