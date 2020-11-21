الشاعر الحضرمي بامثقال والعدني فدعق يستعدان لإطلاق فيديو كليب الموسوم "ياغروب الشمس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365 - خاص

يتأهب الشاعر الحضرمي والزميل الإعلامي سالم علي بامثقال، لإطلاق عمله الغنائي الجديد 2020 "ياغروب الشمس" بالإشتراك مع الفنان العدني سالم فدعق.



يا غروب الشمس، عمل فني جديد؛ من كلمات الشاعر سالم علي بامثقال، وألحان وغناء الفنان العدني الشاب سالم فدعق.

ويعتزم الفنانان اطلاق العمل الجديد على شكل فيديو كليب، ويعد هذا العمل الأول الذي يجمع كل من الشاعر بامثقال والفنانين فدعق.

وكمان يناجي الشاعر بامثقال في غروب الشمس، في مطلع قصيدته قائلا:

"يا غروب الشمس

بعد مغبيك يا عذابي من سواد الليل

ذكريات الأمس

صارت حكاوي تدري عنها نجوم سهيل

بكل التفاصيل..

من بداية حبنا حتى النهاية

ما بقى لي حيل..

خلاص يا قسوة الأيام كفاية

وتركيني ..أنا وانيني .. بين الأمل واليأس

يا غروب الشمس"

بهذه الكلمات المرهفة والاغنية بالإحساس والتي تجسد حوارا فصيليا بين الأمل واليأس، أبرز الشاعر الواقع الذي يعيشه الناس، بطريقته الخاصة بعيدا عن ضوضاء الحروب التي تعيشها بلادنا.