شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. إفتتاح معرض تشكيلي بعنوان "مصر بعيون يمنية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برعاية سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة - وزارة الثقافة المصرية- وزارة الثقافة اليمنية تنظم المركز الثقافي اليمني في القاهرة دعوة حضور لكل محبي مصر واليمن (إفتتاح معرض تشكيلي بعنوان (مصر بعيون يمنية).



يجمع المعرض أكثر من خمسين لوحة عن مصر رسمها أكثر من خمسة عشر فنان تشكيلي يمني.

ومن المنطلق أن يكون اليوم السبت/٢١/١١/٢٠٢٠م الساعة السادسة مساءً. بدار الأوبرا المصرية- الهناجر - قاعة أدم حنين.

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