عضو السياسي الأعلى ” الحوثي” يشيد ببيان الأمين العام للأمم المتحدة ويدعوه الى الفعل على ارض الواقع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

شدد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة لمواقف واضحة من أجل انهاء الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن.

وأعتبر الحوثي بيان الأمين العام للأمم المتحدة، موقفا إيجابيا للفت العالم إلى ما يعانيه الشعب اليمني جراء ‎حصار العدوان الأمريكي على اليمن.. داعيا الأمين العام للأمم المتحدة الى إدانة الحصار المفروض على اليمن وإزالته، في اشارة منه الى ضرورة الانتقال من مرحلة القول الى مرحلة الفعل .

وأكد على أن الحصار المفروض على اليمن مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، سيما في ظل التصاريح التي تمنحها الأمم المتحدة للسفن النفطية والغذائية والدوائية المتجهة الى اليمن.

وخاطب عضو المجلس السياسي مسؤولي القرار في المنظمات الدولية بضرورة عقد اجتماع مشترك لدراسة مزاعم كل العوائق والخروج بحلول فعلية من شأنها إنقاذ الوضع الانساني في اليمن.

وقال أن عدم وفاء دول العدوان وأدواتها بالتزاماتهم سبب في تدهور العملة، محملاً مجلس الأمن المسؤولية عن الاوضاع.