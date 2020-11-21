من الصين.. الإعلان عن سقوط أهم معسكرات مأرب وإقتراب المعارك من المدينة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

كشفت وكالات إعلامية عالمية، عن تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي في محافظة مأرب (170 كلم شرق صنعاء).

ونقلت وكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية التي يدعم مراسلها العدوان السعودي، عن ما اسمته بالمصدر المسؤول في مأرب إن قوات صنعاء تمكنت من فرض سيطرتها بالكامل على المعسكر بعد سلسلة هجمات كبيرة من ثلاثة محاور في مديرية مدغل في الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب.

وأكدت الوكالة الصينية أن المعارك انتقلت إلى مناطق أخرى في مديرية “رغوان” المجاورة والتي تبعد نحو 50 كلم من مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

ويعد معسكر ماس أخر معسكر تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية السابعة التابعة للمرتزقة.