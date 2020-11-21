التحالف يعلن تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه جنوب السعودية 

أعلن التحالف العربي مساء الجمعة، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف في بيان مقتضب إن قواته "تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة".

وأوضح أن "الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه السعودية".

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

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