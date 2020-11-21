عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استئناف العمل القنصلي في سفارة السعودية باليمن

الجمعة 20 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال سفير السعودية باليمن، محمد آل جابر، إنه صدرت توجيهات في السعودية بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.



وأوضح أن هذا القرار يأتي كإحدى مبادرات السعودية لدعم ومساندة اليمنيين من كل المحافظات بدون تمييز ومنحهم فرص العمل وزيارة المملكة.

وذكر السفير السعودي أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى توقف العمل بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل، موضحاً أن ذلك يساعد اليمنيين بالاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.

يذكر أن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يستمر في تنسيق التعاون بين الجهات السعودية واليمنية لدعم شتى المجالات الحيوية والأساسية والخدمية في اليمن. كما يستمر بتقديم المبادرات والبرامج التنموية وحوكمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وتشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع النقل مشروع إعادة تأهيل المطارات والموانئ، ومنها مطارات الغيضة وعدن وسقطرى وموانئ عدن وسقطرى ونشطون والمكلا.