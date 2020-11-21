سيناتور امريكي يرفض تصدير بلاده أسلحة متطورة الى الامارات بسبب دعمها للمتطرفين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

أعرب السيناتور الامريكي كريس مورفي معارضته لتصدير بلاده أسلحة متطورة الى الامارات ومنها مقاتلات اف- 35 بسبب ماضيها في نقل الاسلحة الامريكية الى مليشيات المتطرفين، في اشارة الى القاعدة وداعش.

وورد في تغريدة للسيناتور الديمقراطي مورفي على موقع تويتر: إن الامارات حليفة امريكا الا انه ما من شك بماضيها في نقل الاسلحة الى ميليشيات المتطرفين وانتهاك القوانين الدولية في ليبيا واليمن.

وشدد على انه لاينبغي التصرف بعجلة في عملية بيع الاسلحة الى هذا البلد كحد أدنى.

واصدر السيناتور كريس مورفي ونظيره باب منندز من الحزب الديمقراطي ورند باول من الجمهوري بيانات أكدوا معارضتهم لبيع المسيرات ومقاتلات اف 35 وصواريخ جو – جو بقيمة 23 مليار دولار الى الامارات.