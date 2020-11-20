شاهد أول وأحدث ظهور لـ الابن الأكبر لسمو ولي العهد محمد بن سلمان

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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر الملك السعودي وكل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان كل ابناء الوطن العربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأول موكب لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، أثناء زيارته إلى ولاية "صحار" شمالي البلاد.

وأظهر الفيديو عدد من السيارات المصفحة التابعة لشرطة عمان السلطانية وأخرى تابعة للقوات المسلحة وهي ترافق سيارة السلطان هيثم بن طارق.

https://twitter.com/Sx_s10/status/1222530686579625985?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي ذات السياق، تصدر هاشتاغ "#صحار" بموقع "تويتر" في سلطنة عمان، وتساءل مغردون عن سر اختيار السلطان هيثم بن طارق وجهته الأولى.

وقال ناشط عماني: "أول جولة كانت للمغفور له باذن الله تعالى السلطان قابوس المعظم طيب الله ثراه كانت في سيارة رنج روفر بتاريخ 8 فبراير 1971 زار بها صحار وقضى فيها يومًا كاملًا".

أول جولة كانت للمغفور له باذن الله تعالى السلطان قابوس المعظم طيب الله ثراه كانت في سيارة رنج روفر بتاريخ 8 فبراير 1971م زار بها صحار وقضى فيها يوماً كاملاً واليوم جلالة السلطان هيثم حفظه الله في أولى وجهاته إلى صحار على ذات النهج والطريق وبذات النوع من السيارات

وأضاف الناشط "المهند - الصقر الحر" على حسابه في "تويتر": "اليوم جلالة السلطان هيثم حفظه الله في أولى وجهاته إلى صحار على ذات النهج والطريق وبذات النوع من السيارات".

يذكر أن سلطان عمان الجديد، أصدر تعميما بإلغاء جميع الألقاب التى تطلق عليه، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد مسمى "سلطان عمان" فقط فى جميع الخطابات الرسمية.

https://twitter.com/Omani_0101/status/1222442011351044096?ref_src=twsrc%5Etfw

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