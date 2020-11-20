إصابة طفل بقذيفة لمليشيا الحوثي في وادي القاضي بمدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أصيب طفل بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر سقوط قذيفة حوثية استهدفت الأحياء السكنية بمدينة تعز.

وأكدت مصادر محلية إصابة الطفل جابر عبدالله الغزالي 14 سنة بقذيفة أطلقتها جماعة الحوثي على الأحياء السكنية في وادي القاضي بمدينة تعز بعد صلاة الجمعة 20 نوفمبر.

هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفولة في ظل تزايد الانتهاكات الحوثية بحق أطفال اليمن.

وسجلت منظمة سام للحقوق والحريات أكثر من 30 ألف انتهاك بحق الأطفال في اليمن منذ بدء الحرب، 70 في المائة منها ارتكبتها مليشيات الحوثي.