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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفل بقذيفة لمليشيا الحوثي في وادي القاضي بمدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أصيب طفل بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر سقوط قذيفة حوثية استهدفت الأحياء السكنية بمدينة تعز.
وأكدت مصادر محلية إصابة الطفل جابر عبدالله الغزالي 14 سنة بقذيفة أطلقتها جماعة الحوثي على الأحياء السكنية في وادي القاضي بمدينة تعز بعد صلاة الجمعة 20 نوفمبر.
هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفولة في ظل تزايد الانتهاكات الحوثية بحق أطفال اليمن.
وسجلت منظمة سام للحقوق والحريات أكثر من 30 ألف انتهاك بحق الأطفال في اليمن منذ بدء الحرب، 70 في المائة منها ارتكبتها مليشيات الحوثي.
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