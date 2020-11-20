حصيلة العدوان على اليمن: 242 خرقا في الحديدة و18 غارة على مأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم الجمعة، 18 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان شن 14 غارة على مديريات مجزر ومدغل وصرواح بمأرب. واشار المصدر الى ان طيران العدوان شن ثلاث غارات على المرازيق في خب والشعف وغارة على اللبنات بمديرية الحزم بالجوف. وفي محافظة الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 242 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة وكيلو16 واشار المصدر الى أن الخروقات تمثلت في 6 خروق بقصف مدفعي، و220 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة

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