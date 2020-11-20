غوتيريش: اليمن يواجه حدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة من أن اليمن يواجه “حاليا الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود” سيما في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على البلاد.

وحذّر غوتيريش من “خسارة ملايين الأرواح ما لم يتم القيام بتحرّك فوري”.

وفي معرض حديثه عن الأسباب التي تزيد من خطر تعرّض اليمن إلى مجاعة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى “الخفض الكبير” للتمويل لعمليات الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام مقارنة بالعامين 2018 و2019، إضافة إلى عدم استقرار قيمة الريال اليمني والعقبات التي يواجهها العاملون في مجال الإغاثة ميدانيا.