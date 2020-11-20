مسؤول يمني يكشف عن مخطط سعودي لتسليم أبين لتنظيم “القاعدة”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

أكد وكيل اول محافظة أبين صالح الجنيدي ، أن دول تحالف العدوان تتعمد تحويل محافظة أبين إلى ساحة صراع بين أدواتها ، متسببة بموجة نزوح جماعي للمئات من الأسر في محيط مدينة زنجبار وفي القرب من خطوط التماس في الشيخ سالم والطرية ووداي سلا.

وحمل الجنيدي دول العدوان والمليشيات الموالية مسئولية التداعيات الإنسانية الناتجة عن الصراع في محافظة ابين ، داعياً عقلاء محافظة أبين من مشائخ وشخصيات إجتماعية إلى إحباط مؤامرة العدوان التي تحاول تنفيذها في ابين منذ اكثر من عامين.

وكشف وكيل أول محافظة أبين في صنعاء عن قيام السعودية بدعم التنظيمات التكفيرية وتوفير الغطاء لتحركاتها في عدد من مديريات المحافظة ، محذراً من عودة سيناريو العام 2011 ، حين سلمت قوات محسوبة على المرتزق علي محسن الأحمر المحافظة لتنظيم ” القاعدة”.

وأشار إلى أن كل المؤشرات اليوم تفيد بأن “القاعدة ” عادت بقوة وأصبحت جزء من مليشيات محسوبة على حزب الإصلاح في شقرة والمنطقة الوسطى والعكد شرق منطقة العين ، ووادي كاران بمنطقة الحصن شرق لودر ، بالإضافة إلى أن وجود تحركات علنية لقيادات وعناصر “القاعدة” في مودية .

ولفت الجنيدي إلى التمويل السعودي للعناصر التكفيرية انكشف بشكل علني في محافظة أبين مؤخراً ، داعيا أبناء ابين إلى الكشف عن كافة التحركات التكفيرية المدعومة من قيادة العدوان في عدن بالمال والسلاح ، معتبراً إنشاء معسكر للتنظيمات التكفيرية تحت مسمى أنصار المهدي ” في وادي عومران ، الواقع بين العرقوب وشقرة دليل آخر على سيناريو العدوان بتحويل ابين إلى ساحة حرب مفتوحة .