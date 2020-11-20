حادث مروري يغلق طريق "هيجة العبد" الرابط بين تعز وعدن

تسبب حادث مروري وقع اليوم الجمعة، بإغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن.



وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن "شاحنة محملة بالأخشاب انقلبت في منتصف طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن ما تسبب بإغلاق الطريق وتوقف حركة السير".



وأشاروا إلى أن مئات المسافرين لا يزالون عالقون في الطريق حتى مساء اليوم في ظل غياب أية حلول أو اجراءات لإبعاد الشاحنة من الطريق.



وأوضح السكان أن الحادث ناجم عن تدهور الطريق والتشققات الناتجة عن الإهمال الحكومي.



وتعاني طريق "هيجة العبد" من التهالك والدمار جراء عدم استكمال الصيانة والانهيارات الصخرية المتكررة التي تسببت بإغلاق الطريق أكثر من مرة.



وفي أواخر سبتمبر الماضي، أُطلقت حملة الكترونية واسعة لمطالبة الحكومة الشرعية بإنقاذ "هيجة العبد" الطريق الوحيد الذي يربط محافظة تعز ببقية المحافظات المحررة.



ويقع طريق "هيجة العبد" على منحدر جبلي يصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر عن سطح البحر، وفيه يتواجد نحو 25 منعطفًا.



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