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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الربيعة: ميليشيات الحوثيين نهبت مساعدات الإغاثة وباعتها في السوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020
اتهم عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي ميليشيات الحوثيين بنهب مساعدات الاغاثة وبيعها في السوق السوداء.
وقال الربيعة في تصريحات صحفية نقلتها قناة العربية صباح اليوم الجمعة: إن المملكة لم نتوقف عن مساعدة المحتاجين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.
وأكد المستشار السعودي على أن العمل الانساني للمملكة يشمل الجميع ولا يرتبط بأجندات سياسية.
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