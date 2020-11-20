شكرا لبحثكم عن خبر لجان المسح الشامل لأشجار البن والمياه تدشن اعمالها في مديرية سباح ب #يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع/ خاص

برعاية وزارة الزراعة والري والسلطة المحلية بمديرية سباح يافع ممثلة بالشيخ / حسن محمد القحيم مدير عام المديرية والاستاذ/ عادل العصري امين عام المجلس المحلي وبالتعاون مع مؤسسة يافع للعمل والانجاز برنامج المسح الشامل لاشجار البن ومياه الري .

تم امس الخميس 19نوفمبر2020م تدشين عملية المسح الشامل لاشجار البن ومياه الري في مديرية سباح من قبل الشيخ/صالح شيخ حماد القحيم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي والاستاذ /الخضر احمد صالح الشيبه مدير مكتب الزراعة بالمديرية وبحضور ممثل مؤسسة يافع للعمل والانجاز ومندوب الجمعيةالزراعيةالشيخ/علي حسن الناخبي ، والمهندسين مشرفي المراكز والمدربين لفرق المسح والمساحون لجميع مراكز مناطق المديرية بالدورة التدريبية وفق البرنامج الزمني للمسح الذي يستمر لمدة خمسة ايام.

وتخلل التدشين كلمة السلطة المحلية من الشيخ /صالح شيخ حماد والذي اكد على دور السلطة المحلية واهميته في التنسيق وتذليل كل الصعوبات مقدما الشكر والتقدير المؤسسة يافع على تبني مثل هذه المشاريع الهامة والحيوية المرتبطة بحياة الإنسان وتاريخه ماضيا وحاضرا ومستقبلا بإعادة الاهتمام والتشجيع للمواطين لتجديد علاقتهم بزراعة ومحصول شجرة البن، وكذلك الشكر والتقدير والعرفان للدور الذي لعبته جميعة الزراعيين في كل الجهود التي تبذلها بتبني المشروع اعلاميا وبعدها القى مدير الزراعة بالمديرية كلمة شكر فيها مؤسسة يافع لجهودها وتبنيها ودعمها احياء ودعم إعادة زراعة البن وايضا جميعة الزراعيين للدور الهام الذي لعبته بالدعم المعنوي بإثارة الموضوع بنشره وإعلانه والحث الدؤوب المتواصل وتوصيله إلى كل المهتمين والمواطنين وعقبها كلمة ممثلة عن مؤسسة يافع للعمل والانجاز والجمعية والزراعية الذي تحدث عن أهمية الموضوع وإعادة احياء زراعة محصول البن لما له من اهمية تاريخية حضارية بحياة الإنسان اليافعي كموروث شعبي متداول عبر الاجيال منذ القدم ولا بد من احيائه .

وبدورهم قام المهندسون المشرفون والمدربون بجهود يشكرون عليها بتدريب المساحون بطريقة علمية بالتوضيح والشرح بكيفيةالتعامل ميدانياً مع النماذج المعدة واستمارات الحصر والمسح وتعبئتها بالبيانات والمعلومات المطلوبة الصحيحة لضمان نجاح المشروع مستقبلاً لكونها اللبنة والخطوة الاول والاساسية التي تبنى عليها كل السياسات مستقبلاً وعقبها تم تسليم كل وثائق العمل للمشرفين والمساحون للمراكز وتوجه الجميع مباشرة إلى مواقع عملية في المناطق ويستمر المسح من تاريخ التدشين إلى 23نوفمبر..