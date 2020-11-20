شكرا لبحثكم عن خبر جمعية الصم والبكم بحوطة لحج تشرع في ي تنفيذ مشروع التريكو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص - أنوار العبدلي شرعت جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم في مدينة الحوطة بمحافظة لحج في تنفيذ مشروع معمل التريكو لابس للصم والبكم الممول من منظمة أكتد . حيث دشن العمل في بناء غرفة وبتوفير مواد البناء والاستعانة بمقاول والذي بدء بالبناء تحت إشراف ومتابعة إدارة جمعية الصم والبكم . هذا ولقد حضرت ضابطة المشروع بمنظمة أكتد نسرين الشهري والتي تابعت أعمال الشروع بتنفيذ مشروع معمل التريكو والتي بدء من تاريخ 2020/11/13 على أن ينتهى من العمل به ببداية العام الجديد يناير من العام 2021م . وسيدعم المشروع كذلك ترميم حمامات الجمعية وشراء 2 مكائن خياطة وأثاث مكتبي . هذا ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج المساعدات الاوروبية الذي تموله منظمة أكتد .

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