عودة عدد من المغرر بهم الى العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استقبل المركز الوطني الخميس، عدداً من العائدين إلى الصف الوطني والذي كان العدوان السعودي ومرتزقته قد غرروا بهم للقتال في صفوفه في عدد من المناطق الحدودية.

حيث تم استقبال مصطفى علي صالح الداودي مما يسمى بلواء حرب 1 في جبهة الصفراء وعيسى محمد راجح مما يسمى بلواء الحزم بجبهة مجازة الشرقية ومصطفى دخان أحمد مما يسمى بلواء الفرسان جبهة حرض ورمزي عبدالله جعيل مما يسمى بلواء الحزم في جبهة مجازة الشرقية.

وعبر العائدون عن امتنانهم للجيش واللجان الشعبية على تأمين وصولهم إلى مناطقهم. موضحين أن تحالف العدوان يرتكب أبشع أنواع التعذيب والإذلال لكل من انخدعوا من اليمنيين للقتال في صفوفه.

ودعا العائدون بقية المخدوعين إلى استغلال قرار العفو العام بالعودة إلى الصف الوطني لنيل شرف الدفاع عن السيادة الوطنية ضد الغزاة والمحتلين.