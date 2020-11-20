إب..وفاة مواطن تحت التعذيب على يد مشعوذين

توفي مواطن في مدينة إب، وسط اليمن، تحت الضرب والتعذيب من قبل شخصين يمارسان الشعوذة والدجل.



وعلم "يمن شباب نت" من مصادر محلية، أن المواطن "عيسى منصور علي مهدي" قُتل علي يد مشعوذين، أثناء جلسة استخراج "السحر" منه، تعرض فيها لصنوف من الضرب.



وأضافت المصادر أن المجني عليه، قضى تحت الضرب والتعذيب والخنق، علي يد "أ م ي ز" و "ص أ ع غ" اللذين يمارسان الشعوذة والدجل.



وأكدت المصادر، بأنه جرى نقل المجني عليه إلى أحد مستشفيات المدينة لمحاولة إسعافه، إلاّ أن تلك المحاولات باءت بالفشل.



وتأتي الحادثة بعد أكثر من أسبوع من وفاة فتاة كانت تتجهز للزفاف، على يد أحد قراء "الرقية الشرعية"، بذات المدينة، بعد شربها مشروب لايُعرف طبيعته أجبرها على شربه مداوي بالرقية الشرعية.



وخلال السنوات الماضية، سُجلت عدد من الوفيات في عيادات التداوي الشعبي ومراكز علاج "المس والسحر"، التي انتشرت على نطاق واسع، في ظل غياب الرقابة على تلك العيادات.

