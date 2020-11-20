شكرا لقرائتكم خبر عن تتاجر بجسدها.. انجي خوري عارية تماما في مشهد رخيص أثار جدلا واسعا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية نجوى خليق الله المعروفة باسم انجي خوري، صورة خارجة تعدت فيها جميع الخطوط الحمراء بهدف كسب المزيد من التفاعل بأسلوب رخيص وصفه النشطاء بالعهر والتجارة بالجسد.

الصورة التي نشرتها انجي خوري على حساباتها بمواقع التواصل قبل أيام أظهرتها عارية تماما من الأعلى، وقد غطت صدرها بيديها فقط.



وكتبت انجي خوري في تعليق غريب ومستفز على صورتها:”البنت الشريفة تستر نفسها بيدها اذ لم تجد ملابس، من طلب ستر اتاه ومن لا يريده لو كان مغطى بكوم من الملابس هيظل عاهر”

وقوبلت تغريدة الفنانة السورية المثيرة للجدل بوابل من الهجوم والنقد اللاذع، فيما شبهها ناشطون بالعاهرات وأنها تكسب لقمة عيشها عبر المتاجرة بجسدها.

وتمتنع (الخليج مباشر) عن نشر مثل هذه الصور الفاضحة احتراما وتقديرا لمتابعيها الأفاضل.



والشهر الماضي تعرّضت انجي خوري المثيرة للجدل واسمها الحقيقي نجوى خليق الله الى هجوم واسع بسبب ما اعتبره البعض “قلة احترام” بحق كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.



فقد نشرت انجي خوري في حسابها على موقع “تويتر” صورة لها بالملابس الداخلية السوداء، معلقةً بقولها: “مين بتحبو بالليل انا ولا ام كلثوم؟”.

وانهالت التعليقات التي هاجمت إطلالة انجي خوري ووضع الراحلة أم كلثوم معها في موقع مفاضلة غير لائق أبداً.

جديرٌ بالذّكر أنه جرى ترحيل انجي خوري من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للآداب في احد الفنادق، وقبلها كانت مرحلة من لبنان للإمارات بسبب قضيتها مع الفنانة قمر.