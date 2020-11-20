شكرا لبحثكم عن خبر جريمة بشعة تهز العاصمةصنعاء ..مواطن يقدم على ذبح طفليه ثم ينتحر..شاهد (صور ) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وقعت جريمة بشعة، بمحافظة صنعاء، مديرية همدان، قرية الكبار، مساء الخميس.
وقالت مصادر محلية، أن أحد المواطنين من أبناء قرية الكبار بمديرية همدان، قام بذبح إبنه الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، ثم قام بذبح ابنته (عمرها سنة)، ثم قتل نفسه انتحارا.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للجريمة، ولم يعرف حتى الآن سبب إرتكاب الجريمة، غير ان نشطاء تحدثوا عن احتمال أن يكون الأب مصاب بمرض نفسي.
نعتذر لن ننشر الصور لبشاعتها
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة تهز العاصمةصنعاء ..مواطن يقدم على ذبح طفليه ثم ينتحر..شاهد (صور ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.