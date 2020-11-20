شكرا لبحثكم عن خبر جريمة بشعة تهز العاصمةصنعاء ..مواطن يقدم على ذبح طفليه ثم ينتحر..شاهد (صور ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقعت جريمة بشعة، بمحافظة صنعاء، مديرية همدان، قرية الكبار، مساء الخميس.

وقالت مصادر محلية، أن أحد المواطنين من أبناء قرية الكبار بمديرية همدان، قام بذبح إبنه الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، ثم قام بذبح ابنته (عمرها سنة)، ثم قتل نفسه انتحارا.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للجريمة، ولم يعرف حتى الآن سبب إرتكاب الجريمة، غير ان نشطاء تحدثوا عن احتمال أن يكون الأب مصاب بمرض نفسي.

نعتذر لن ننشر الصور لبشاعتها