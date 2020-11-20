شكرا لبحثكم عن خبر السعودية والاحزاب السياسية ترفض منح وزارة الداخلية للعيسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة على اسماء وزراء الحقائب السيادية الذين طرحهم الرئيس عبد ربه منصور هادي في الحكومة الجديدة. وذكرت المصادر ان الرئيس طرح كلا من التاجر المعروف احمد العيسي وزيرا الداخلية وحسين منصور امين عام مجلس الوزراء الحالي ، وزيرا للمالية وعادل باحميد سفير بلادنا في ماليزيا وزيرا للخارجية والفريق محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع . وذكرت مصادر سياسية مطلعة رفض المكونات السياسية للأسماء المقدمة من الرئيس ، كما هو رفض الجانب السعودي . المصدر :نيوز لاين

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