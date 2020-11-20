شكرا لبحثكم عن خبر يمني يذبح اطفاله ثم ينتحر في صنعاء بسبب الحوثي " تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن يمني، الخميس، على ذبح طفلته التي تبلغ من العمر عاماً واحداً، وابنه سبع سنوات، في مديرية "همدان" بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسطيرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

مصادر محلية ونشطاء، قالو، إن الموطن اقدم على الانتحار بعد ذبح طفليه، والانتهاء من ارتكاب الجريمة بحقه وحق اطفاله.

وذكرت المصادر، أن الظروف المعيشية الصعبة التي مر بها الأب وعدم قدرته على توفير لقمة العيش لأطفاله دفعته للقيام بارتكاب جريمته بحق أطفاله ونفسه.

وأثارت هذه الجريمة، ردود أفعال ساخطة من قبل روادالتواصل الاجتماعي في اليمن، محملين مليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم.

وسجلت المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأشهر الماضية، جرائم مروعة، لا تقل بشاعة عن هذه الجريمة التي هزت الرأي العام.

ويعاني ملايين السكان في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من صعوبة الظروف المعيشية الصعبة بالتزامن مع استمرار رفض الميليشيات صرف مرتبات الموظفين.