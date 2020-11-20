المنخفض الجوي يتمركز جنوب شرق سقطرى وتوقعات بهطول أمطار غزيرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال مركز طقس العرب الإقليم، إن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة تشير الى تطور الاضطراب المداري في بحر العرب إلى منخفض جوي مداري يتمركز الى الجنوب الشرقي من جزيرة سقطرى. وتوقع المركز في آخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب، تحرك المنخفض الجوي المداري نحو جزيرة سقطرى خلال نهاية الأسبوع ولاحقاً نحو الأراضي اليمنية. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتسبب المنخفض المداري هبوب رياح نشطة واضطراب في أمواج البحر وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة. وفي وقت سابق، دعت هيئة المصائد السمكية (حكومية)، في محافظة سقطرى الصيادين إلى التوقف عن الاصطياد وتأمين قواربهم تحسبا لحالة مدارية مرتقبة. ودعا بيان صادر عن الهيئة، جميع منتسبي القطاع السمكي من جمعيات سمكية واتحاد وصيادين وربابنة السفن توخي الحذر والتوقف عن ممارسة الاصطياد وتأمين قواربهم ومعداتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

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