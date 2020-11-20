محاولات حوثية لوأد التحركات الأممية للإعلان المشترك 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

رفعت مليشيا الحوثي من وتيرة الحشد والنفير في مسعى منها لوأد التحركات الأممية لطرح "الإعلان المشترك" وإحباط أي محاولة لإنهاء الصراع.



وبدأت مليشيا الحوثي، وبتوجيهات إيرانية، مرحلة جديدة من "التعبئة والنفير" وحملات تجنيد الفقراء المهمشين وأبناء القبائل، وذلك بهدف إطالة أمد الحرب ونسف خارطة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، الرامية لوقف شامل لإطلاق النار والتمهيد لتسوية سياسية بين أطراف الصراع في اليمن.

دعوات حوثية جاءت عبر محافظي ومشرفي المليشيات في أجزاء من 10 محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها، ضمن رهانات إيرانية للتصعيد العسكري ولتخفيف الضغوط تجاه نظامها خاصة بعد انتداب رسمي لـ"حسن إيرلو" أحد ضباطها كحاكم لصنعاء.

واعتبرت تقارير يمنية، أن التصعيد الحوثي، محاولة لفتح جبهات جديدة تجاه المحافظات المحررة، لإفشال ترميم بيت الشرعية وفقا لاتفاق الرياض، وتلويح بالقوة العسكرية ضد جهود السلام الدولية.

وشعر سفراء الدول الخميس الكبرى لدى اليمن بخطورة التصعيد الحوثي، وأعلنوا في اجتماع لهم، الخميس، مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، تقديم الدعم الكامل لجهود المبعوث الأممي، بما فيها العودة للنقاشات حول مشروع "الإعلان المشترك"، كما أعربوا عن تطلعهم لتنفيذ اتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.