33 غارة للتحالف على مأرب وصعدة والبيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات جدد طيران العدو السعودي غاراته الجوية على محافظة البيضاء، كما واصل غاراته على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت مصادر أمنية أن طيران العدو شن 19 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. وأوضحت ان طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية مدغل وست غارات على مديريتي مجزر وصرواح. وفي البيضاء شن طيران العدوان 10 غارات على محافظة البيضاء، مستهدفاً مديرية ناطع. وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي 3 غارات استهدفت الطريق العام بمديرية شدا الحدودية وشن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

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